Solutions de Web to Print pour les imprimeurs

La première révolution récente de l’imprimerie a été le développement de l’impression numérique.La seconde, plus récente a été l’apparition d’outils de web to print (ou web2print) qui permettent, directement sur internet de mettre en page, deviser et commander facilement et rapidement vos documents imprimés quels qu’ils soient. De la carte de visite et du flyers jusqu’à l’impression d’affiches ou de brochures.



Les possibilités sont immenses. Darius Print est un professionnel de l’imprimerie, qui depuis des années aide les imprimeurs à franchir le pas du web to print en proposant des solutions simples mais éprouvées disponibles sur les CMS les plus utilisés du marché tel que Wordpress, Prestashop ou Magento mais également des logiciels en ligne plus spécifiques